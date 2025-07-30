Благодаря финансовому механизму производители смогут создавать оружие быстрее и эффективнее.

В правительстве разрешили производителям дронов и систем радиоэлектронной борьбы включать проценты по кредитам в себестоимость продукции. Об этом сообщил новый министр обороны Денис Шмыгаль.

"При этом установлено разумное ограничение. Расходы по кредитам не более 10% себестоимости", - заявил министр.

С помощью нового финансового механизма украинские производители смогут создавать оружие быстрее и в большем количестве. Кроме этого, он позволит уменьшить финансовое давление на отечественные оборонные предприятия.

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"Масштабируем нашу оборонку. Привлекаем больше ресурсов. Результат - миллионы украинских дронов для фронта. Строим силу, которая остановит агрессора и обеспечит долговременный мир", - добавил Шмыгаль.

Новое оружие для Украины - последние новости

Ранее стало известно, что Украина готова законтрактовать все дроны-перехватчики, которые могут быть изготовлены отечественными предприятиями до конца года. Также сообщалось, что сразу три украинских дрона-перехватчика получили госконтракты.

Кроме этого недавно УНИАН писал, что Украина, вероятно, уже может производить корпуса к артиллерийским боеприпасам всех калибров, в частности, к 155-мм осколочно-фугасным боеприпасам, а также советских образцов. При этом Киев все еще имеет проблемы с производством взрывчатых веществ для комплектации боеприпасов.

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