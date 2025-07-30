Вашингтон не способен быстро производить большое количество некоторых видов вооружения, пояснил Иван Киричевский.

Соглашение между США и ЕС, которое обязывает Европу инвестировать в США 600 миллиардов долларов в военную технику, на самом деле не настолько масштабное, каким может казаться. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

"Это одно большое нифига. На первый взгляд, это звучит как магия больших цифр, $600 миллиардов. Воображение рисует большие логистические конвои из соответствующих судов, которые начинают соответствующим образом отгружать продукцию американского оборонно-промышленного комплекса", - сказал Киричевский.

Он добавил, что на практике же эта сделка не является такой масштабной, поскольку американский ВПК не способен настолько быстро производить некоторые виды вооружения.

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"Например, есть хороший американский комплекс Typhon. Германия сейчас ведет с американцами диалог, что она хочет купить этот Typhon. Но Lockheed Martin, производитель этого комплекса ставит вопрос так - если вы быстро заключите контракт, то мы возможно вам за год сделаем систему. Но это будет только одна батарея. Они просто успевают за год сделать только одну батарею", - добавил Киричевский.

То есть Германия в лучшем случае может получить первую батарею в 2026-2027 годах, отметил эксперт. По его словам, подобная ситуация и с другими видами американского вооружения.

"Американский ВПК после прихода Трампа к власти пытался впарить различные интересные разработки европейским партнерам... Вопрос в том, сколько США могут изготовить такого вооружения. Если вдруг воображение начинает рисовать безграничное количество бронетехники, которую можно будет поставить за эти 600 миллиардов - нет... И еще по Patriot аналогичная проблема, темпы производства стоят так, что там возможна очередь на 5 лет вперед. Поэтому приходится употреблять эту формулировку, что это соглашение - это об одном большом нифига", - подытожил Киричевский.

Соглашение между ЕС и США: что известно

27 июля США и Европейский союз заключили торговое соглашение, закрепив пошлину в размере 15%. Кроме того, соглашение предусматривает закупку ЕС "американской энергии" на сумму 750 миллиардов долларов. Также ЕС обязался инвестировать в США дополнительно 600 миллиардов долларов сверх запланированного - в военную технику и открытие рынков для торговли с нулевыми пошлинами.

О невозможности ЕС закупить у Вашингтона энергоносители на сумму 750 млрд долларов ранее писали и журналисты Financial Times. Аналитики считают, что цель в 250 млрд долларов будет невозможно достичь, обеспечив при этом желание Европы иметь дешевые энергоресурсы от надежных поставщиков.

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