Речь идет о займе на сумму до 100 миллиардов евро.

Союзники Украины в Европе намерены обратиться к Европейскому союзу с просьбой предоставить заем на десятки миллиардов евро, чтобы совместно закупить оружие для Украины, а также для усиления собственной обороноспособности. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что во вторник истекает срок подачи заявок по программе помощи в сфере безопасности для Европы (Security Assistance Facility for Europe, SAFE) на сумму 150 миллиардов евро. Представители нескольких стран ЕС рассказали изданию, что они рассматривают возможность использовать эти средства для помощи Украине.

Схему кредитования Еврокомиссия предложила в марте в рамках программы ReArm Europe, которая направлена на стимулирование оборонной промышленности Европы и уменьшение многолетней военной зависимости блока от США.

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Официально выразили заинтересованность в подаче заявок на получение займов Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва, сообщил журналистам представитель ЕС по вопросам обороны Томас Ренье. Еще ряд стран - Чехия, Латвия, Болгария и Греция - сообщили о намерении подать заявки до полуночи вторника. Франция, вероятно, также подаст заявку, тогда как, по данным источников издания, Германия, Швеция и Нидерланды откажутся.

Благодаря совместной закупке вооружений в рамках этой программы страны могут получить более низкую цену, чем при индивидуальной закупке, и передать оружие Украине.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что не менее 20 стран будут просить до 100 миллиардов евро займа по этой схеме. Окончательная цифра будет известна во вторник, когда наступит крайний срок подачи заявок. Хотя Брюссель отметил, что даже тем, кто опоздает, не откажут.

Кроме того, европейские страны также изучают возможность непосредственной покупки оружия у украинских компаний, ведь, по словам украинского дипломата, это позволит Киеву "увеличить масштабы оборонного производства и технологической интеграции с ЕС".

Согласно условиям программы, Брюссель установил 45-летний срок для погашения займов и авансовых платежей в размере до 15 процентов.

Комиссар по вопросам обороны Кубилюс и комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис призвали страны ЕС использовать SAFE для покупки оружия для Украины.

"Мы настоятельно приглашаем вас рассмотреть, как привлечь Украину к вашим планам. Закупки для Украины, вместе с Украиной, в Украине могут иметь значение для нашей коллективной безопасности", - говорится в их письме к странам-членам Евросоюза.

Помощь Украине оружием

Как сообщал ранее УНИАН, американо-немецкая компания-разработчик программного обеспечения Auterion поставит в Украину десятки тысяч своих ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом. Гендиректор компании Лоренц Майер рассказал, что речь идет о 33 тысячах систем, и это станет крупнейшей поставкой таких систем за все время - в 10 раз больше, чем раньше. По данным СМИ, передача осуществляется в рамках контракта Auterion с Пентагоном на 50 миллионов долларов, который является частью помощи по безопасности правительства США Украине.

Недавно Германия передала Украине три системы Patriot по новой схеме европейского финансирования помощи Украине. В целом Украина надеется получить 10 систем Patriot по этой схеме. На встрече союзников Украины министр обороны Германии Борис Писториус, не вдаваясь в подробности, заявил, что Берлин "будет способствовать предоставлению" пяти систем Patriot. И собеседники журналистов сообщили, что три системы уже переданы, а по отправке еще одной Германия сейчас ведет переговоры с США.

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