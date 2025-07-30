Как и в основной программе, украинцам, которые подпишут этот контракт, предусмотрена выплата в размере 1 миллиона гривен.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского "Контракт 18-24" расширен. Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе, сообщает министр обороны Денис Шмыгаль.

"Это направление имеет особые условия. Главная - это четкий срок службы: два года. Будущие операторы дронов будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса. Как и в основной программе, предусмотрена выплата 1 млн грн, которая осуществляется в три этапа", - рассказал министр в своем Telegram-канале.

После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%, добавил Шмыгаль.

Видео дня

"Кроме того, по инициативе Министерства обороны, Правительство подает в Парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24". Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста", - отметил министр.

Он напомнил, что подать заявку на "Контракт 18-24" можно на сайте: 18-24.army.gov.ua или в Резерв+.

Контракт 18-24 - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский объявил о расширении программы "Контракт 18-24". Он уточнил, что речь идет о привлечении мотивированных людей именно для работы с дронами.

Зеленский добавил, что программу вскоре представит премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Проект "Контракт 18-24" - добровольная инициатива для украинцев 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год, руководство Украины начало реагируя на предложения западных партнеров о необходимости снизить мобилизационный возраст в нашей стране с 25 до 18 лет. Реализация проекта началась в феврале текущего года.

В мае 2025 года журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на украинское правительство сообщали, что контракт 18-24 подписали около 500 человек. Издание отмечало, что бюрократия часто тормозит процесс оформления. А часть тех, кто думал присоединиться к проекту, теряет решимость, отказывается от этой идеи под давлением родителей.

Вас также могут заинтересовать новости: