Екатерина Остапчук не назвала точную стоимость кольца, но отметила что это "несколько десятков тысяч долларов".

Украинский шоумен Владимир Остапчук сделал предложение своей супруге, 25-летней блогерше Екатерины. По ее словам, она наконец-то получила заветное кольцо Tiffany, о котором всегда мечтала, пишет lux.fm со ссылкой на сообщение в закрытом канале блогерши.

"Tiffany - мой личный пунктик с детства. Честно, тогда мне казалось, что у меня никогда не будет такого кольца. Я думала, что это нереально", - призналась она.

При этом Екатерина не назвала точную стоимость кольца, но отметила что это "несколько десятков тысяч долларов".

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Также она вспомнила, как на первом курсе проходила мимо жилого комплекса, который тогда для нее был настолько роскошным, что она думала, будто там живут какие-то люди "из космоса". Сейчас же, по ее мнению, это обычный ЖК. В связи со всем этим Остапчук призвала всех мечтать:

"Каждая из нас заслуживает лучшего… Я ведь не какая-то особенная. У меня не какая-нибудь супер внешность. Это все стереотипы".

Напомним, ранее Екатерина Остапчук рассказала о планах на свадьбу. Как известно, пара спонтанно и тайно оформила свои отношения в 2024 году. Позже они все же захотели устроить настоящую свадьбу. По словам блогерши, праздник состоится в 2026 году, и они уже начали думать, каким он будет.

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