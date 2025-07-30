Рост реального ВВП ускорится во втором полугодии и достигнет 2% по результатам года.

Рост украинской экономики замедлился в первом квартале, но к концу года ожидается оживление. Темпы роста ВВП в 2026 году же зависят от того, продолжатся ли активные боевые действия.

Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе инвесткомпании Dragon Capital.

Отмечается, что рост реального ВВП замедлился до 0,9% г/г в первом квартале 2025 года с 2,9% в 2024 году и 5,5% в 2023 году, из-за исчерпания влияния предыдущих двигателей роста (макроэкономическая стабилизация и полноценное восстановление работы Черноморских портов) и потерю производственных мощностей в результате войны. В то же время экономический рост продолжает поддерживаться устойчивым потребительским спросом и дальнейшим расширением внутреннего военного производства.

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"Мы ожидаем, что рост реального ВВП ускорится во второй половине года и достигнет 2% по результатам года благодаря отсутствию существенных дефицитов электроэнергии и разрушений критической инфраструктуры, хотя нехватка квалифицированной рабочей силы и в дальнейшем будет ограничивать потенциал экономики", - сообщили аналитики компании.

В Dragon Capital прогнозируют дальнейшее замедление темпов роста реального ВВП в 2026 году до 1,5% г/г в сценарии "длительной войны". Двигателем экономического роста останется сектор ВПК при условии увеличения его финансирования из бюджета и от партнеров.

"Так, по нашим оценкам, производство сектора может приблизиться к 20 млрд долл. в 2026 году, увеличившись более чем в два раза с 9 млрд долл. в 2024 году. Экономику также будет поддерживать устойчивый потребительский спрос, который будет подпитываться ростом номинальных зарплат и замедлением инфляции. Сдерживать экономическое развитие будут производственные потери, вызванные войной, и дефицит рабочей силы", - говорится в прогнозе.

В случае достижения устойчивого перемирия в начале 2026 года, рост ВВП может ускориться до 5% г/г благодаря росту потребления и восстановлению инвестиционной активности на фоне снижения рисков безопасности, начала восстановления и частичного возвращения беженцев.

Также аналитики ожидают умеренного роста экспорта, в частности благодаря продукции милтеха. По расчетам специалистов, эти факторы перевесят негативное влияние на экономику от сокращения оборонных расходов из бюджета.

Экономика Украины - прогноз НБУ

Нацбанк ухудшил прогнозы относительно дальнейшего роста потребительских цен в Украине и восстановления экономики. По прогнозам НБУ, инфляция составит 9,7% по итогам 2025 года и 6,5% - в 2026-м. Тогда как цель в 5% будет достигнута только в 2027 году.

По словам главы регулятора Андрея Пышного, на ухудшение прогноза повлияли существенные потери от войны и дальнейший перенос на цены растущих расходов бизнеса, ухудшение прогноза урожаев и эффекты от фактического ослабления гривны к евро.

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