В Украине много птиц - от воробьев до хищных птиц - которые едят саранчу. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко Виталий Грищенко.
"Одно из наиболее важных мест в перечне "сараноидов" занимает белый аист. Причем настолько важное, что в языках некоторых африканских народов (где саранча - постоянная беда) его называют "саранчовой птицей" или "пожирателем саранчи"", - написал он.
Ученый рассказал, что аист вообще любит прямокрылых насекомых - кузнечиков, кобылок, сверчков, медведок (волчков), к ним относится и саранча. Грищенко отметил, что о том, как аисты уничтожают саранчу, есть немало свидетельств в научной и популярной литературе. Он отметил, что такие случаи были в Украине, Европе и Африке.
Ученый предположил, что уничтожение саранчи и многих других опасных для человека животных стало одной из причин, почему аиста стали почитать как священную птицу.
Нашествие саранчи в Украине
В южных районах Украины наблюдается нашествие саранчи. Но использовать против нее токсичные химические препараты нельзя, рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим.
Нынешняя вспышка численности саранчи привела к общественному резонансу и люди в панике что-либо похожее на этих насекомых сразу начинают уничтожать.