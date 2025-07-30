Ученый рассказал, что аист вообще любит прямокрылых насекомых, к которым относится и саранча.

В Украине много птиц - от воробьев до хищных птиц - которые едят саранчу. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко Виталий Грищенко.

"Одно из наиболее важных мест в перечне "сараноидов" занимает белый аист. Причем настолько важное, что в языках некоторых африканских народов (где саранча - постоянная беда) его называют "саранчовой птицей" или "пожирателем саранчи"", - написал он.

Ученый рассказал, что аист вообще любит прямокрылых насекомых - кузнечиков, кобылок, сверчков, медведок (волчков), к ним относится и саранча. Грищенко отметил, что о том, как аисты уничтожают саранчу, есть немало свидетельств в научной и популярной литературе. Он отметил, что такие случаи были в Украине, Европе и Африке.

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Ученый предположил, что уничтожение саранчи и многих других опасных для человека животных стало одной из причин, почему аиста стали почитать как священную птицу.

Нашествие саранчи в Украине

В южных районах Украины наблюдается нашествие саранчи. Но использовать против нее токсичные химические препараты нельзя, рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим.

Нынешняя вспышка численности саранчи привела к общественному резонансу и люди в панике что-либо похожее на этих насекомых сразу начинают уничтожать.

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