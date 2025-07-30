Шлагбаум, покой и три курицы: в селе-'призраке' на Львовщине живет только один человек

Андрей уже привык к жизни в селе без соседей. Раньше с ним жил пожилой отец, но умер более года назад.

В Самборском районе Львовской области есть село, в котором живет только один человек. Речь идет о Климовщине - селе-призраке, которое стало домом для 46-летнего Андрея.

Как говорится в сюжете Львов 24, всего в области три села с одним жителем. Климовщина - одно из них.

Андрей рассказал, что до недавнего времени жил там с отцом. Впрочем, около года он умер. Сын остался один. Живет в старом доме 1919 года постройки и занимается небольшим хозяйством.

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"Имею трех собак, козу, козлика и три курицы, имел еще лошадь. Но через ТЦК продал, хотели отправить меня служить, но никто меня не берет. Когда еще имел лошадь, то занимался заготовкой дров. Планирую снова купить лошадь и снова работать. Раньше еще ездил на работу в Польшу, но теперь не очень имею здоровье", - рассказывает мужчина.

Андрей утверждает, что жить самому в Климовщине ему нравится. В родном селе ему спокойно и хорошо. Иногда приезжает соседка, которая имеет здесь дачу. Чужакам здесь не рады.

"Я здесь шлагбаум поставил, чтобы никто чужой не заезжал. Незачем ездить сюда. Вообще это хутор, а в документах пишет, что село. Я недавно дом переоформлял, так писало", - поделился Андрей.

В Климовщине - одна улица и девять домов, из которых пригодными для жизни считают только три. Андрей живет в деревянном доме, которому 106 лет. По словам хозяина, летом здесь прохладно, а зимой - тепло.

"Имею несколько огородов, посадил картофель, капусту, свеклу, морковь. Я уже привык работать с землей и быть в работе. Как воскресенье приходит, я не знаю, что делать, нервничаю. Я все люблю в работе быть", - делится мужчина.

Во дворе Андрей обустроил себе летний душ, имеет колодец.

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