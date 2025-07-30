С апреля РФ использует свои морские носители только один раз в месяц.

Корабельная активность россиян в Азово-Черноморском регионе значительно упала за последние месяцы, констатировал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Об этом он сказал в эфире Киев24.

"Предыдущие три месяца, и фактически этот месяц, россияне используют морские носители в Азово-Черноморском регионе один раз в месяц. И это говорит о многом. Потому что раньше они их применяли гораздо активнее. Вероятно, все же они имеют некоторые сложности с эксплуатацией корабельно-катерного состава в Азово-Черноморском регионе", - отметил Плетенчук.

И в первую очередь, по его словам, это связано с тем, что россияне были вынуждены покинуть пункты базирования в Крыму, в Севастополе.

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Как отметил спикер ВМС, основные задачи врагу приходится сейчас выполнять за счет малых судов, он не может обеспечить полноценное присутствие в акватории Черного моря.

Активность россиян на море - новости

Как сообщал УНИАН, россияне заявили об испытаниях собственного морского дрона, который, по их утверждению, может поражать корабли на расстоянии до 300 км, чего достаточно, чтобы дотянуться до Одессы и города Измаил Одесской области с территории оккупированного Крыма.

По данным ВМС Украины, после ряда удачных атак Украины на корабли ЧФ РФ, остатки судов оккупантов были отведены из Черного моря в оккупированном Крыму. Согласно последним данным, в Азово-Черноморском регионе остается 8 российских кораблей - носителей ракетного вооружения. Это три малых ракетных корабля (по 8 пусковых), два фрегата, которые также имеют на борту по столько же пусковых, и три подводные лодки.

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