Главное - придерживаться некоторых важных правил.

Люди часто недооценивают использование стиральной машины, а ведь в ней можно стирать не только одежду, но и многие другие вещи, что сделает уборку быстрее и проще. Эксперты по клилингу рассказали порталу thespruce.com о восьми неожиданных вещах, которые можно постирать в стиральной машине и таким образом сэкономить свое время и усилия.

Занавеска для душа

Гиацинт Такер из Laundry Basket считает, что душевую занавеску можно стирать на режиме бережной стирки. Если она сделана из полиэстера, нейлона или винила, просто используйте тёплую воду и немного моющего средства.

"Просто избегайте кондиционеров для белья и не кладите их в сушилку — лучше сушите их на воздухе", — говорит Такер.

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Рюкзаки и спортивные сумки

Элизабет Шилдс из Super Cleaning Service Louisville говорит, что их прекрасно можно стирать в стиральной машине, только сначала обязательно застегните все молнии, пряжки и снимите все ремни, которые могут запутаться или растянуться.

"Прежде чем бросить сумку в стиралку, можно использовать ручной пылесос, чтобы вычистить пыль и мусор из сумки", — говорит она.

Мягкие игрушки

По словам Марии Муни, эксперта по чистке в Truly Free, мягкие игрушки отлично подходят для стирки. Чтобы их не повредить, просто используйте мешок для стирки или наволочку.

Шилдс соглашается и советует сначала проверить, нет ли разрывов или расшатавшихся деталей, и зашить их. Также стоит снять с них все аксессуары или одежду и постирать их отдельно.

Она также рекомендует использовать мягкое, нетоксичное моющее средство и дополнительное полоскание для полного удаления моющего средства. При этом она не советует использовать сушильную машину, поскольку это может испортить наполнитель и форму. Лучше просушить игрушку на солнце.

Большинство кроссовок

Такер говорит, что если ваши кроссовки из парусины, нейлона, хлопка или полиэстера, их можно безопасно стирать в стиральной машине. Используйте холодный режим стирки на деликатном режиме и оставьте сохнуть на воздухе на ночь.

Однако, если ваша обувь кожаная, замшевая или полностью сделана из резины или винила, не стирайте в стиральной машине — эти материалы могут легко испортиться при стирке.

Некоторые подушки

Такер уверяет, что любые изделия с наполнителем из синтетики, пуха и перьев можно стирать в стиральной машине. Используйте прохладную воду и мягкое моющее средство, а затем сушите при низкой температуре.

Однако, если вы имеете дело Memory Foam (пена с эффектом памяти) или латексом, их лучше стирать вручную, так как они могут развалиться во время стирки.

Прихватки для духовки

Если ваши прихватки из хлопка или полиэстера, Такер говорит, что их можно стирать на щадящем режиме в тёплой воде и с мягким моющим средством. При этом сушить их лучше на открытом воздухе.

Бейсболки

Если у вас бейсболка из хлопка или полиэстера, Шилдс советует использовать стиральную машину. Но если ваша кепка шерстяная или с картонным козырьком, будьте осторожны — лучше стирать вручную.

Шилдс также рекомендует использовать сетчатый мешок для стирки и стирать в холодной воде, чтобы избежать усадки.

Многоразовые насадки для швабр

Шилдс говорит, что многие бренды предлагают моющиеся насадки. Просто обязательно вытряхните швабру перед стиркой и постирайте ее отдельно.

"Чтобы обеспечить идеальную чистоту, можно окунуть швабру в горячую воду перед стиркой и положить в сетчатый мешок для стирки", — говорит Шилдс.

Для этого конкретного изделия Шилдс рекомендует использовать режим интенсивной стирки с горячей водой, добавив при этом стакан белого уксуса или полстакана пищевой соды.

"Не используйте кондиционер для белья, так как он может оставить следы", — говорит она. "Слишком большое количество отбеливателя или едких химикатов может со временем испортить насадку швабры, поэтому лучше их тоже избегать".

После этого повесьте насадку сушиться на воздухе, чтобы избежать появления плесени и бактерий.

Раньше эксперты назвали 7 вещей, которые ни в коем случае нельзя класть в стиральную машину.

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