Бренд, не оставивший шансов другим: названы самые популярные в Украине гибридные авто

Японская Toyota оказалась лидером во всех сегментах рынка гибридных автомобилей.

В Институте исследований авторынка провели анализ данных за первое полугодие и определили самые популярные модели гибридных авто (HEV и PHEV) в трех сегментах - на внутреннем рынке, среди импортируемых подержанных авто и среди новых легковых автомобилей. С результатами исследования можно ознакомиться на сайте организации.

Внутренний рынок

Гибридные авто - не самый массовый товар. Если говорить о внутреннем рынке, то их доля составляет лишь 2%.

Лидером в этом сегменте оказался кроссовер Toyota RAV4 с показателем в 949 перепродаж за шесть месяцев этого года. Сразу за ним следуют Toyota Camry (642) и Ford Fusion (Hybrid + Energi) с показателем в 424 единицы.

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Импортируемые подержанные авто

Среди подержанных авто, прибывших из-за рубежа, доля гибридных легковушек выше, чем на внутреннем рынке и составляет 4,8%.

В сегменте подержанных машин, прибывших из-за рубежа, лидером стала Toyota Prius с показателем в 353 единицы. С небольшим отрывом за ней следует Ford Fusion (313) и KIA Niro (285). Также в пятерку попали автомобили Ford Escape и Toyota RAV4.

Первые регистрации новых авто

Если говорить о первых регистрациях новых автомобилей, то здесь гибриды занимают солидную долю, которая составляет 26,5%.

Лидером в этом сегменте оказалась Toyota RAV4 с показателем 1647 новых регистраций. Далее с большим отрывом идут Nissan Qashqai (479) и Audi Q8 (404).

Таким образом, японская Toyota оказалась лидером во всех сегментах рынка гибридных авто.

Украинский авторынок - что интересного

Недавно стало известно, что за первое полугодие крупнейшими региональными рынками новых легковушек оказались Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. На всех этих рынках наиболее популярным стал Renault Duster, который позиционируют как компактный кроссовер.

Кроме этого сообщалось, что наиболее востребованным подержанным автомобилем из-за рубежа в Киевской, Днепропетровской и Ровенской областях стал Volkswagen Golf.

Отметим также, что в Украине стремительно растет популярность электромобилей. Среди главных причин этого - наличие доступных моделей из Китая, Кореи и США.

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