В Молдове объявлено об опасности из-за пониженного стока, однако это не влияет на украинскую часть реки.

В бассейне Днестра наблюдается снижение уровней воды, но пока речь идет о сезонном явлении.

Об этом говорится в заявлении Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа. "В последнее время в информационном пространстве распространяются сообщения о критическом снижении уровня воды в Днестре и возможной угрозе водоснабжению в Одесской области. Инспекция проверила ситуацию", - пояснили в сообщении.

По состоянию на сейчас инспекторы установили, что в бассейне Днестра действительно наблюдается снижение уровней воды. Причина - жара и отсутствие дождей, характерная для меженного периода (июль-сентябрь). Однако специалисты утверждают, что это - сезонное явление, о котором населению не надо беспокоиться.

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Объясняется, что на Днестре в пределах Одесской области наблюдения за гидрологическим режимом проводятся на соответствующих водопостах Одесского района. По сведениям Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС, в створе гидрологического поста села Маяки уровни воды в июне-июле были на 1-1,5 м выше исторических минимальных значений. По состоянию на 28 июля уровень составлял 89 см над "нулем" поста.

В то же время на территории Молдовы, ниже Дубоссарской ГЭС, объявлен желтый уровень опасности из-за пониженного стока. Однако, утверждают инспекторы, эта ситуация не влияет критически на украинскую часть реки. В заявлении говорится, что ключевую роль в стабилизации уровней играет Днестровское водохранилище. Благодаря регулированию сбросов, которое осуществляется в соответствии с решениями Межведомственной комиссии при Госводагентстве, водоснабжение Одесской области остается контролируемым.

"Информация об "обмелении" Днестра в Одесской области не подтверждается. Инспекция продолжает ежедневно отслеживать гидрологическую ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - отмечают чиновники.

Ситуация с водой в Украине

Руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин считает, что Украина может столкнуться с масштабным водным кризисом уже в ближайшее десятилетие. Ряд городов, в частности на юге, перейдет на почасовое снабжение. На ситуацию влияют несколько факторов - изменение климата, технические потери в водоканалах, низкий уровень очистки сточных вод, а также действия РФ, которые уменьшают доступные для Украины объемы воды, в частности на юге. По словам специалиста, сейчас в стране очищается лишь 32% сточных вод, тогда как в странах ЕС этот показатель превышает 80%. Если такая политика будет продолжаться некоторые крупные города, например Одесса, могут вообще стать ограниченными в водоснабжении.

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