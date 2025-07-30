Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 30 июля, вырос на 3 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился сразу на 45 копеек и составляет 48,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подорожал до 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 30 июля, снизился на 24 копейки - до 48,78 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 30 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте Нацбанка, по отношению к евро гривня значительно усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,22 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 48 копеек.

Несмотря на сохранение значительного дефицита валюты, курс гривни к доллару колебался на прошлой неделе в пределах нескольких копеек и по итогам недели почти не изменился, сообщалось в еженедельном обзоре инвесткомпании ICU. Аналитики отметили, что отметили, что НБУ продолжает закрывать чрезмерный спрос на валюту и неожиданные скачки дефицита в отдельные дни недели.

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