В Украине женщин с медицинским или фармобразованием автоматически будут брать на воинский учет

Также будут автоматически присваивать звание "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на воинский учет лиц, достигших 25 летнего возраста и не проходивших военной службы или БЗП.

Женщин с медицинским или фармацевтическим образованием теперь автоматически будут брать на воинский учет, без личного присутствия.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, решение принято на заседании правительства сегодня, 30 июля.

По его информации, внесены изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

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"Упорядочено ведение персонально-первичного воинского учета в исполнительных органах местного самоуправления; актуализирован перечень отчетных документов; приведены графы списков персонального воинского учета в соответствие с данными военно-учетных документов. Предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия; уточнен алгоритм действий учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки в отношении таких категорий женщин; усовершенствован механизм внесения информации в ЕГРВ "Оберіг", - написал Мельничук.

Также он сообщил, что согласно принятому правительством рещению, предусмотрено присвоение первичного воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на воинский учет лиц, достигших 25 летнего возраста и не проходивших военной службы или базовой общевойсковой подготовки, без их вызова в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и тому подобное.

Военный учет женщин

Как сообщал УНИАН, мобилизация женщин в Украине проводится на добровольных началах. Девушка может подписать контракт с ВСУ, если захочет, но принудить ее невозможно.

Запрета покидать Украину у женского пола тоже нет.

При этом действует воинский учет для украинок, которые выучились на медиков, фармацевтов, стоматологов, медицинских сестер. Даже если они трудоустроены не по специальности, то все равно должны иметь военно-учетный документ.

В мае прошлого года Кабмин исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты, которые не получали военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года. С того момента все женщины-медики и фармацевты должны были стать на воинский учет, если хотят трудоустроиться. Было определено, что женщины-медики или фармацевты должны самостоятельно прибыть в соответствующий районный или городской ТЦК и стать на воинский учет военнообязанных, если хотят трудоустроиться.

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