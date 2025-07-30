Была ли эта встреча романтическим свиданием или просто дружеской - неизвестно.

После объявления о разводе с британским актером Орландо Блумом американскую певицу Кэти Перри заметили в компании с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом пишет TMZ со ссылкой на полученное видео.

Сообщается, что пару заметили за ужином в роскошном ресторане Le Violon в Монреале.

"Кэти выглядела заинтересованной в разговоре, наклонялась через стол во время, судя по всему, вдумчивой беседы", - говорится в публикации.

Видео дня

По словам очевидца, Кэти Перри и Трюдо потягивали коктейли и делили несколько блюд, в том числе одно с лобстером. В какой-то момент к ним вышел шеф-повар, а после ужина Кэти и Джастин прошли на кухню, чтобы лично поблагодарить персонал.

Сообщается, что сейчас Кэти гастролирует по Канаде, наслаждаясь свободной жизнью после расставания с Орландо Блумом. Что же касается Трюдо, он расстался с супругой Софи в 2023 году после 18 лет брака.

"Была ли эта встреча романтическим свиданием или просто дружеской - неизвестно", - добавили в TMZ.

Напомним, ранее стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум официально больше не вместе. Сообщалось, что представители пары сделали официальное заявление и подтвердили разрыв.

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