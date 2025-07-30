Аналитики отмечают, что покупателям нефти придется доплачивать 4-5 долларов за баррель из-за неуступчивости Путина.

Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина сразу привел к резкому росту мировых цен на нефть, подтолкнув их к месячным максимумам, однако уже на следующий день котировки несколько "успокоились", сообщает Reuters.

По состоянию на 9:45 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 10 центов, до 71,58 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 11 центов, до 69,11 доллара за баррель. Однако сейчас котировки вернулись к росту.

Как сообщает Reuters, оба нефтяных эталона по итогам торговой сессии 29 июля торговались на самом высоком уровне с 20 июня.

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Причиной этого стало заявление Трампа о намерении ввести санкции против России, если соглашение о прекращении российско-украинской войны не будет достигнуто в течение 10 дней. К тому же министр финансов США Скот Бессент предупредил Китай о возможном введении 100% пошлин, если Поднебесная продолжит покупать российскую нефть. В то же время, официальный Пекин пока не демонстрирует готовности отказаться от российского сырья.

"Можно ожидать, что премия за риск поставок в размере 4-5 долларов за баррель, введенная в последние дни, сохранится, если Путин не пойдет на уступки", - сказала основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

В то же время, рынок продолжает ожидать увеличения экспорта нефти из Венесуэлы, что может притормозить рост цен.

"Иностранные партнеры государственной нефтяной компании PDVSA все еще ожидают разрешения США работать в стране, находящейся под санкциями, после переговоров на прошлой неделе, что может вернуть определенное предложение на рынок", - отмечают журналисты.

Ультиматум Трампа в адрес России - последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет вводить ограничения против Москвы, если Кремль не покажет прогресса в прекращении российско-украинской войны. Он пообещал увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать потенциальные последствия от уменьшения поставок российской нефти на мировой рынок.

В свою очередь, министр финансов США Скот Бессент предупредил Китай о возможном введении 100% пошлин в случае продолжения покупки Пекином российской нефти. Как известно, Поднебесная является главным импортером российского сырья.

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