Аналитики ожидают незначительное ослабление курса гривны по отношению к доллару во втором полугодии текущего года.

Курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни за доллар до конца 2025 года. В случае продолжения активных боевых действий в 2026 году американская валюта может подорожать до 46 гривень за доллар.

Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе инвесткомпании Dragon Capital.

Отмечается, что высокий уровень резервов позволит Нацбанку продолжать использовать валютно-курсовую политику для достижения инфляционной цели, сохраняя макрофинансовую и внешнюю стабильность. В компании продолжают ожидать незначительное ослабление курса гривны относительно доллара во втором полугодии текущего года на фоне снижения инфляции и сезонного увеличения спроса на иностранную валюту.

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"Мы прогнозируем курс гривны на уровне 43,5 грн/долл. на конец 2025 года и 46,0 грн/долл. на конец 2026 года в сценарии "длительной войны", - говорится в прогнозе.

При этом в условиях "устойчивого перемирия" аналитики считают, что НБУ будет держать гривну стабильной по отношению к доллару на уровне около 44 гривни за доллар.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 30 июля вырос на 3 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар, а курс евро снизился сразу на 45 копеек и составляет 48,70 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,73 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. При этом курс евро в обменниках сегодня составляет 48,65 грн/евро, а курс продажи - 48,42 грн/евро.

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