Сейчас Украина не наладила сотрудничество с Турцией в этом направлении, отметил Иван Киричевский.

Турция производит почти все виды вооружения, которое необходимо Украине и которое можно было бы купить. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

"У нас медийный дискурс о том, что Европа и США о чем-то договорятся и возможно что-то нам дадут. И это временное просветление, когда на уровне нашего государства было заявлено, что мы готовы дать сами $10 млрд на Patriot. Но пока что эта волна прошла. Турция делает много того, что нам нужно", - сказал Киричевский.

В частности, по словам эксперта, Турция делает крылатые и аэробаллистические ракеты под западные истребители F-16. Впрочем, говорит Киричевский, Украина не наладила сотрудничество с Турцией в этом направлении.

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"Турки сделали выводы из успехов Израиля в таком случае. И просто взяли что-то вроде реактивного снаряда от нашей "Ольхи", прикрутили на F-16 и теперь она у них работает. Нам тоже по такой логике не мешало бы пойти. Нам в принципе для начала надо вспомнить, что у нас через Черное море лежит огромная оружейная мастерская, которая по возможностям может переплюнуть всю Европу вместе взятую. Эта мастерская не разучилась делать даже танки. Надо вспомнить, что можно прийти и купить у турок. А не ждать", - добавил эксперт.

Турецкий ВПК: важные новости

Накануне Турция подписала соглашение с Индонезией о закупке 48 турецких истребителей пятого поколения KAAN. Поставки KAAN должны осуществить в течение 120 месяцев. Стоимость 10-летнего проекта оценивается в более чем 10 миллиардов долларов.

Кроме того, недавно Турция испытала собственную систему противодействия зенитным ракетам с инфракрасными головками самонаведения YILDIRIM-100. Сразу после пуска ракеты YILDIRIM-100 обнаружил запуск и направил на ракету свой луч, в результате чего ракета потеряла цель и полетела в произвольном направлении.

Также, как сообщал УНИАН, Турция создала дрон-камикадзе, который летает по принципу экраноплана. Во время полета он использует эффект так называемой "воздушной подушки", которая образуется, если объект перемещается в воздухе на малой высоте над ровной поверхностью. Это обеспечивает большую грузоподъемность и экономичность по сравнению с обычными БПЛА того же размера и мощности.

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