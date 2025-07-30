На город и область надвигается непогода.

В Днепре срочно объявили повышенный уровень опасности. Погода в городе испортится уже в ближайшее время. Об этом предупреждает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час 30 июля, с сохранением до конца дня в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается гроза", - прогнозируют сингоптики.

Также местами по области будет град диаметром 6-19 мм и шквал 15-20 м/с.

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Из-за непогоды на Днепропетровщине введен І уровень опасности, желтый.

Сегодня на Днепропетровщине будет переменная облачность. Днем ожидается небольшой местами умеренный кратковременный дождь, гроза

Ветер будет северо-восточный 7-12, днем местами во время грозы порывы будут достигать 15-20 м/с

Температура по области +32°...+37°, в Днепре термометры покажут +33°...+35°.

По данным синоптиков, в течение 30-31 июля погоду на Днепропетровщине будут определять фронтальные разделы южного циклона. Ожидаются кратковременные грозовые дожди различной интенсивности. В дневные часы 30 июля возможна активная грозовая деятельность со значительными дождями, местами с градом и шквалами. Температура несколько снизится, ночью она составит +18°...+23°, днем +28°...+33°.

1-3 августа существенных осадков не ожидается. 3 августа за счет влияния фронтальных разделов с запада, местами по области ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура ночью +18°...+23°, днем +28°...+33°.

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