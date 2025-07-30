Отмечается, что причиной понижения рейтинга стали последние экономические данные.

Бум военного времени в Российской Федерации сходит на нет. Международный валютный фонд понизил рейтинг российской экономики.

"Мы ожидаем замедления экономического роста России в 2025 году, и это в значительной степени связано с ужесточением политики и снижением цен на нефть", - цитирует заместителя директора исследовательского отдела МВФ Петю Коева Брукс издание Business Insider.

По данным Фонда, после двух лет борьбы с санкциями и бума военных расходов РФ столкнулась с резким замедлением роста экономики. Теперь МВФ ожидает, что рост российской экономики в 2025 году составит 0,9%, по сравнению с 1,5%, которые он прогнозировал в апреле. Также ожидается, что в 2026 году экономика страны вырастет на 1%.

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По словам Коева Брукса, причиной понижения рейтинга стали последние экономические данные по розничным продажам, промышленному производству и официальным ежемесячным показателям ВВП России, которые отражают "относительную слабость".

Производственная активность в России сократилась в прошлом месяце, уровень занятости снизился, а рост ВВП замедлился до 1,4% в первом квартале, что намного ниже 4,5% в предыдущем квартале.

Хотя Москве удалось избежать экономического краха после полномасштабного вторжения на Украину в 2022 году, но бум военного времени теперь, похоже, сходит на нет. Только в прошлом месяце министр экономики России Максим Решетников предупредил, что страна находится "на грани" рецессии.

Обновленный прогноз МВФ по российской экономике появился через несколько дней после того, как центральный банк страны снизил ключевую процентную ставку с 20 до 18%, чтобы стимулировать спрос на фоне замедления инфляции.

Ультиматум Трампа в адрес Путина

Президент Дональд Трамп сделал резкое предупреждение Владимиру Путину, заявив, что США введут пошлины и другие карательные меры, если Россия не согласится на прекращение огня с Украиной в течение 10 дней.

Ультиматум вызвал резкий скачок цен на нефть до отметки около 70 долларов за баррель, что является самым высоким показателем более чем за месяц.

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