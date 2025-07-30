Граждане смогут получать на "Дия.Карту" ряд социальных пособий и выплаты по облигациям.

Правительство утвердило введение "Дия.Карты", что позволит изменить систему государственных выплат.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, введение "Дия.Картки" позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки.

"Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство - инструмент для контроля целевого использования средств. Это особенно важно для запуска таких инициатив, как еМалятко, еКнига, Ветеранский спорт и вскоре Пакет школьника, которые имеют четкое назначение ассигнований", - говорится в сообщении.

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Также, по ее словам украинцы смогут получать на "Дию.Карту" выплаты военных облигации, пособия по безработице, поддержки внутренне перемещенных лиц, выплат пенсий и денежной помощи.

Социальные выплаты в Украине - последние новости

Правительство запустило новую единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен на покупки в школу для первоклассников. Деньги на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы.

Родители нынешних первоклассников смогут получить выплату в 5 тысяч гривен по программе "Пакет школьника", подтвердив заявку через "Дию" или написав заявление в Пенсионном фонде при отсутствии этого приложения.

В Украине утвердили законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка. В частности, он предусматривает увеличение выплат за рождение ребенка до 50 тысяч гривень. Также увеличат выплаты женщинам, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа: сейчас такая выплата составляет менее 1000 гривень, а после принятия закона будет составлять 7 тысяч грн в месяц.

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