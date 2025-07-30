Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, а евро - 48,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 30 июля, остался на прежнем уровне и составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 39 копеек и составляет 48,78 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,00 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,73 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,65 грн/евро, а курс продажи - 48,42 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 30 июля, составляет 117 959 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 949 520 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 30 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня значительно усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,22 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 48 копеек.

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