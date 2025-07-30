Первые 65 тысяч незаконных объявлений уже удалены с популярной платформы по краткосрочной аренде жилья.

Министерство по правам потребителей Испании 30 июля 2025 года заявило, что платформа Airbnb отозвала 65 тысяч объявлений о сдаче жилья в аренду для отдыха, которые власти ранее признали нарушающими правила. Одновременно контролирующие органы выявили еще почти 55 тысяч объявлений, также признанных незаконными.

Как пишет Reuters, правительство Испании, а также городские советы и региональные власти начали масштабную кампанию по борьбе с арендой жилья для туристов через такие сайты, как Airbnb и Booking.com. Многие испанцы считают, что такие объявления создают избыточный поток туристов и повышают стоимость жилья.

В заявлении министерства говорится, что его действия по борьбе с этим явлением подтверждают "его приверженность обеспечению соблюдения закона и гарантированию конституционного права на жилье в ущерб прибылям крупных транснациональных корпораций".

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Отмечается, что удаление объявлений последовало за неоднократными попытками Airbnb отменить решение в судах, утверждая, что у министерства не было полномочий выносить решения по краткосрочной аренде и оно не предоставило подтвержденный список объектов размещения, не соответствующих требованиям.

В то же время мае министерство заявляло, что в большинстве удаленных объявлений Airbnb не был указан номер лицензии на туристическую деятельность, а в других не было указано, является ли владелец физическим или юридическим лицом, как того требуют испанские законы.

При этом 30 июля 2025 года министерство сообщило, что выявило еще 54 728 объявлений без номера официальной лицензии, наличие которой является обязательным в соответствии с новым законодательством, вступившим в силу 1 июля этого года.

Проблема с жильем в Испании – в чем причина

Как ранее сообщал УНИАН, после снятия ковидных ограничений в Испанию хлынул поток туристов со всего мира. Однако несмотря на то, что туризм является одним из ключевых драйверов экономики страны, сами испанцы уже не рады гостям. Среди прочего, они обвиняют туристов в том, что из-за резкого роста предложений по краткосрочной аренде жилья, местные не могут найти доступное по цене жилье для длительного проживания. Со временем это недовольство вылилось в масштабные протесты.

На этом фоне местные власти начали искать варианты решить проблему, в первую очередь нацелившись на платформы по краткосрочной аренде жилья. В частности, в некоторых городах был введен запрет на добавление новых объектов на Airbnb. Также десятки тысяч действующих предложений были признаны незаконными.

Кроме того, власти раздумывают ввести новый налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 21% на краткосрочную аренду жилья для туристов, который вдвое превысит ставку на номера в отелях. Разумеется, эти дополнительные расходы лягут на плечи туристов, которым станет еще дороже останавливаться на ночь в Испании.

В свою очередь сам Airbnb переложил ответственность за чрезмерный туризм в Европе на отели. В руководстве компании жалуются, что несправедливо обвинять только частное жилье в проблемах туристических городов. Также сервис упрекнул испанские власти в том, что сами они не строят достаточно нового жилья для местных.

Одновременно аналитики отметили снижение интереса туристов к Испании на фоне антитуристических протестов. А, тем временем, местный бизнес уже жалуется на падение доходов.

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