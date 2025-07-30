Однако это не будет означать исчезновение российской угрозы.

Боевые действия в Украине, вероятно, будут приостановлены в ближайшее время, но это не означает исчезновения российской угрозы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, которого цитирует tvp.info.

Так, посещая одно из оборонных предприятий Польши, он отметил необходимость дальнейшей модернизации и усиления польской армии на фоне российской угрозы.

"Есть большая вероятность, есть много признаков, указывающих на то, что, возможно, российско-украинская война будет по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации", - сказал Туск.

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Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, минувшей ночью (когда в США был вечер) Дональд Трамп сообщил, что он отменяет ранее установленный 50-дневный срок ультиматума для Путина. Вместо этого он требует от Кремля прекратить войну против Украины в течение ближайших 10 дней, или же США введут новые мощные санкции против самой России и ее ключевых торговых партнеров.

Вместе с тем Трамп выразил сомнение, что Россия сразу пойдет на уступки и прекратит войну в ближайшие дни. По его мнению, это может быть достаточно длительный процесс.

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