Нарушитель приобрел одежду в одном из магазинов секонд-хенде в Одессе.

В Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно выехать за границу - нарушитель выбрал необычную тотальную черную одежду и аксессуары.

Как сообщили в ГПСУ, нарушителя задержали на автодороге "Одесса-Рени" пограничники Белгород-Днестровского отряда.

"Во время проверки документов у пассажиров рейсового автобуса военнослужащие заметили человека, одетого в стиле "total-black": черный парик, солнцезащитные очки и атласное платье. Выяснилось, что лицо, которое направлялось как барышня, на самом деле - 30-летний мужчина", - рассказали пограничники.

Задержанный признался: чтобы "сменить пол", приобрел одежду в одном из магазинов секонд-хенда в Одессе. По словам пограничников, путешественник ехал вместе со своей сожительницей и, чтобы не привлекать внимание других пассажиров, они заняли последние места в автобусе.

"Однако такое путешествие длилось недолго - только до контрольного поста пограничников", - говорится в сообщении.

На видео, которое обнародовали пограничники, можно увидеть, как один из них проходит в конец автобуса, где сидит "девушка" с длинными блестящими волосами, одетая во все черное. Причем, наряд - с длинным рукавом, который сочетается с черными кроссовками, обутыми, судя по всему, на босую ногу человека. Слышно, как пассажир объясняет, что едет из Одессы, а пограничник говорит: "И чем вы хотите нас удивить? Выходим!".

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

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Как писал УНИАН, в Одесской области в прошлом году с помощью дрона с тепловизором задержали мужчин, которые двигались в сторону государственной границы. Как выяснилось, задержанные уже не впервые попадают в руки охранников госграницы. В частности 24-летнего жителя Запорожской области пограничники остановили во второй раз, а 44-летний харьковчанин уже четвертый раз в течение месяца пытался нелегально попасть за пределы Украины. Эти мужчины заплатили по 3,5 тыс. долларов с каждого, воспользовались интернет-услугой по навигации беспрепятственного маршрута в Молдову.

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