Участок леса, где найдена интересная лилия, возьмут под специальный надзор.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике нашли лесную лилию - цветок, который в древности считался мистическим. Об этом сообщили специалисты заповедника.

"В заповедной дубраве во время научных исследований найдено растение, которое с давних времен окутано мифическим содержанием. Когда-то этот цветок искали алхимики под покровом ночи, чтобы ни одна душа не заметила, потому что луковица потеряет свои магические свойства", - рассказали ученые.

По словам исследователей, они заметили цветок, который качался среди зеленых папоротников и начали поиск других экземпляров этого краснокнижного вида - ведь время цветения лилии лесной подходит к концу, и чтобы найти растения, придется ждать целый год.

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В результате найдено еще одно цветущее растение, а неподалеку два экземпляра, которые уже отцвели и еще семь вегетирующих растений, которые в следующем году могут также порадовать своими цветами.

"Лесная лилия размножается достаточно медленно как генеративно, так и вегетативно. Семена прорастают в первый год и только на следующий год появляются первые настоящие листочки и начинает формироваться луковица. На третий год формируется побег, на котором наконец закладывается генеративная почка. И только на четвертый год можно наконец увидеть первые нежные цветы", - пояснили в заповеднике.

Помехой успешного цветении, добавляют ученые, может стать чрезмерное затенение растения, погодные условия, повреждение или поедание луковиц животными.

"Так что теперь этот участок леса будет под пристальным наблюдением службы государственной охраны природно-заповедного фонда и ученых", - отмечают в заповеднике.

Исследователи также рассказали, что лесная лилия несмотря на "оккультные качества", стала символом чистоты и веры. Ее боялись и ненавидели, потому что в свое время в Европе этот цветок стал символом страданий и ухода в загробную жизнь. В то же время ему нашли использование в быту, питании, медицине. Но среди Полесских дубрав до сих пор можно встретить хрупкий цветок, который привлекает внимание нежным сиренево-розовым цветом.

Редкие виды возле ЧАЭС - подробности

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике проводят целенаправленные гидробиологические исследования водных объектов. Первые результаты свидетельствуют о наличии интересных видов, в том числе краснокнижных. Среди них - личинки Anax imperator Leach - одного из крупнейших хищных видов среди стрекоз. Эти насекомые откладывают яйца в листья и стебли водных растений, вид занесен в Красную книгу Украины как "уязвимый" и имеет охранный статус в Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП).

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