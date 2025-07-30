Она похвасталась тем, что в последний рабочий день на должности принесла госбюджету 16 млн грн.

Елена Дума написала заявление об увольнении с должности главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) и просит правительство его удовлетворить.

Об этом она сообщила в Telegram. Дума напомнила, что сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА и поэтому важно было написать заявление об увольнении именно в этот день.

"Мы с командой долго шли к реальной трансформации органа, начав ее в 2023 году. Орган, который имел максимально негативную репутацию и отрицательный коэффициент полезного действия, наконец стал демонстрировать результаты: миллиардные поступления в госбюджет, прозрачные механизмы работы через Prozorro. Продажи, максимальная открытость к медиа и обществу, расширение международного сотрудничества, идентификация всех активов, открытие и начало модернизации Реестра арестованных активов", - отметила Дума, отчитываясь о работе.

Видео дня

По ее словам, у нее была сильная команда. "Еще два года назад аббревиатуру АРМА никто бы не расшифровал. Сегодня - АРМА - экономическое оружие против врага и преступников", - подчеркнула Дума.

Она добавила, что на сегодня ведомство, которое она возглавляла находится на первом месте в мире по розыску активов.

Дума сообщила, что будет проведен международный аудит Национального агентства.

Она отметила, что в конце своей работы в АРМА сделала последний взнос в государственный бюджет: 16 млн грн от управления "трубой Медведчука".

Работа АРМА

27 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12374-д "Об усилении АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов)".

Этот законопроект предусматривает независимый аудит ведомства, прозрачное управление арестованными активами, а также новые правила отбора руководства АРМА. Однако, как сообщается, из-за "опоздания в подписании" Евросоюз "урезал" следующий транш в рамках программы Ukraine Facility.

Однако Украина сможет получить "потерянные" 1,5 млрд евро, если успеет провести задерживающиеся реформы по АРМА, "децентрализации" и отбору судей Высшего антикоррупционного суда.

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