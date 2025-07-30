Renault Duster оказался самым популярным новым авто в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

В первом полугодии 2025-го крупнейшими региональными рынками новых легковушек в Украине оказались столица, а также Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

За первое полугодие было приобретено:

Киев - 11 000 новых легковых авто;

Киевская область - 3090;

Днепропетровская область - 2766; Днепропетровская область - 2766;

Одесская область - 1835;

Харьковская область - 1733.

Интересно, что на всех этих рынках наиболее популярным оказался компактный кроссовер Renault Duster, также известный как Dacia Duster.

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Что касается ввезенных из-за границы подержанных легковушек, то здесь крупнейшими рынками оказались:

Львоская область - 13 457 единиц;

город Киев - 10 061;

Киевская область - 8200;

Днепропетровская область - 6686;

Ривненская область - 6448.

В Киевской, Днепропетровской и Ривненской областях самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа оказался Volkswagen Golf.

Жители столицы чаще всего выбирали электрический кроссовер Tesla Model Y, тогда как жители Львовской области отдавали предпочтение Audi Q5.

Лучшие автомобили - советы специалистов

Как можно видеть, кроссоверы пользуются невероятной популярностью на отечественном рынке. В то же время, выбрать действительно хороший автомобиль бывает сложно из-за большого количества моделей.

Недавно специалисты Auto Express решили помочь и составили свой список лучших новых кроссоверов, которые можно купить в этом году. В него вошли, в частности, Skoda Elroq, Hyundai Tucson и Dacia Duster.

Также недавно специалисты определили десять лучших электрических кроссоверов 2025 года. Особое внимание эксперты советуют уделить Kia EV3, поскольку этот автомобиль сочетает в себе практичность и отличные характеристики.

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