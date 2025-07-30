В первом полугодии 2025-го крупнейшими региональными рынками новых легковушек в Украине оказались столица, а также Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".
За первое полугодие было приобретено:
- Киев - 11 000 новых легковых авто;
- Киевская область - 3090;
- Днепропетровская область - 2766; Днепропетровская область - 2766;
- Одесская область - 1835;
- Харьковская область - 1733.
Интересно, что на всех этих рынках наиболее популярным оказался компактный кроссовер Renault Duster, также известный как Dacia Duster.
Что касается ввезенных из-за границы подержанных легковушек, то здесь крупнейшими рынками оказались:
- Львоская область - 13 457 единиц;
- город Киев - 10 061;
- Киевская область - 8200;
- Днепропетровская область - 6686;
- Ривненская область - 6448.
В Киевской, Днепропетровской и Ривненской областях самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа оказался Volkswagen Golf.
Жители столицы чаще всего выбирали электрический кроссовер Tesla Model Y, тогда как жители Львовской области отдавали предпочтение Audi Q5.
Лучшие автомобили - советы специалистов
Как можно видеть, кроссоверы пользуются невероятной популярностью на отечественном рынке. В то же время, выбрать действительно хороший автомобиль бывает сложно из-за большого количества моделей.
Недавно специалисты Auto Express решили помочь и составили свой список лучших новых кроссоверов, которые можно купить в этом году. В него вошли, в частности, Skoda Elroq, Hyundai Tucson и Dacia Duster.
Также недавно специалисты определили десять лучших электрических кроссоверов 2025 года. Особое внимание эксперты советуют уделить Kia EV3, поскольку этот автомобиль сочетает в себе практичность и отличные характеристики.