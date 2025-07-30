Среди подростков 13-15 лет 40% хотя бы раз употребляли электронные сигареты, а половина опрошенных в возрасте 15-16 лет имели опыт такого курения.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о введении запрета на производство, импорт и введение в оборот электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Соответствующий законопроект на официальном сайте Верховной Рады Украины под регистрационным номером 13548.

Авторами законопроекта являются народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь, Яна Зинкевич, Николай Величкович, а также Ярослав Юрчишин из фракции "Голос" и внефракционная Виктория Гриб.

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Зааконопроектом предусмотрено внести изменения в Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", дополнив новой статьей о полном запрете производства, торговли, импорта и экспорта электронных сигарет, изъятие их из реестров, снятие правовых оснований для их обращения. Также предусмотрено запретить любую форму государственной поддержки в этой сфере и установить ответственность за нарушение новых норм, в том числе штрафные санкции.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины более 70% ежедневных курильщиков в возрасте 18-29 лет пользуются электронными изделиями для курения: 37% респондентов употребляют табачные изделия для электрического нагрева, а 36% - электронные сигареты.

Также сказано, что среди подростков 13-15 лет 40% хотя бы раз употребляли электронные сигареты, а около 20% являются нынешними потребителями. Половина опрошенных подростков в возрасте 15-16 лет имели опыт курения электронных сигарет, а каждый пятый (19%) употреблял их в течение последних 30 дней.

В записке сказано, что несмотря на то, что электронные сигареты являются относительно новым продуктом, уже существуют неоспоримые доказательства, что их использование представляет серьезный риск для здоровья. Отмечено несколько заболеваний, связанных с употреблением электронных сигарет, в частности, EVALI (повреждение легких, вызванное вейпингом) - в 2019 году в США зафиксирована вспышка заболевания легких, связанного с употреблением электронных сигарет, в частности с использованием ацетата витамина Е. Было зарегистрировано около 3000 случаев, из которых почти 70 закончились летально. 15% пациентов были моложе 18 лет. Симптомы включали одышку, кашель, боль в груди, лихорадку, диарею, рвоту, тахикардию.

В записке отмечается, что эффективность электронных сигарет как средства для отказа от курения не доказана, однако известно, что они представляют угрозу для здоровья.

Запрет электронных сигарет в Украине

Как сообщал УНИАН, несмотря на официальный запрет, который вступил в силу еще в июле 2023 года, а полностью вступил в силу в 2024 году, в торгово-развлекательных центрах Киева несовершеннолетние могут без всяких препятствий приобрести ароматизированные одноразовые электронные сигареты.

Это подтвердило журналистское расследование редакции УНИАН, которая решила проверить, действительно ли запрет работает, ведь по данным Министерства здравоохранения, каждый пятый подросток употребляет е-сигареты.

Ранее журналист-расследователь Евгений Плинский зафиксировал факты открытой продажи запрещенных электронных сигарет в ТРЦ "Ocean Plaza". Иронично, что именно этот торговый центр сейчас находится под управлением государственного агентства АРМА - то есть государства, которое запретило украинцам свободно выбирать, в какой форме и с какими вкусами употреблять никотин. Впрочем, это далеко не единственный ТРЦ столицы, где подростки могут беспрепятственно приобрести ароматизированные электронные сигареты.

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