Новые кресла помогут снизить общий вес самолета и сэкономить топливо.

Крупнейший авиаперевозчик Польши LOT кардинально изменит кресла в новых самолетах Boeing 737 MAX 8 и Airbus A220. Первые обновленные самолеты появятся уже в конце этого года.

Издание Avia News пишет, что авиакомпания заказала 14 000 тонких пассажирских кресел, которые разработала немецкая компания Recaro, известная своими комфортными решениями. Отмечается, что такое решение позволит сократить логистические издержки.

При этом каждое кресло оборудовано разъемом USB Type‑C мощностью 60 Вт, который может заряжать как смартфоны, так и ноутбуки. Помимо откидного столика на креслах предусмотрена отдельная крышка‑полка, на которую можно поставить напиток и закрепить смартфон или планшет.

Видео дня

Помимо этого, каждое пассажирское место имеет регулируемый подголовник-подушку, который обеспечивает дополнительную поддержку шеи и головы.

Учитывая, что традиционные синие кресла весят менее 10 килограммов, то это решение снизит общий вес самолета и поможет в итоге сэкономить топливо, а конструкция сидений упрощает их техническое обслуживание и снижает затраты на него.

По мнению экспертов, синий цвет заставляет людей чувствовать себя спокойно и расслабленно.

Эксперты по психологии цвета объясняют, что синий - это цвет, который ассоциируется с миром, это цвет спокойного моря и чистого неба, которые ассоциируются с внутренней безмятежностью, спокойствием и ясностью. Синий цвет также замедляет сердцебиение и дыхание.

Кроме того, на синих сиденьях менее заметны загрязнения.

Вас также могут заинтересовать новости: