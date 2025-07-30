Он напомнил, что год назад также обсуждали риск того, что будет захвачен Покровск, но россияне так и не смогли этого сделать.

Ситуация возле Покровска крайне тяжелая уже не первый год и сейчас говорить о том, что город будет захвачен россиянами в ближайшее время или до конца осени - не стоит, заявил офицер ВСУ Мирослав Гай в эфире Киев24.

"Ситуация там крайне тяжелая не первый год. И хочу напомнить, что год назад уже обсуждали риск того, что будет захвачен Покровск. Но уже год его не в состоянии захватить. Да, противник имеет определенные тактические успехи и выходит на наши логистические пути и больше года он некоторые участки контролирует FPV-дронами, артиллерией - это проблема. Но ни Покровск, ни Часов Яр, ни Константиновку РФ уже четвертый год не может захватить и взять под эффективный контроль", - подчеркнул Гай.

Офицер отметил, что хотя его бригада сейчас работает на другом направлении, но он общается с друзьями-военными, которые находятся возле Покровска, и от них знает о ситуации.

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"Говорить о том, что сейчас - вот на этой неделе, в этом месяце, до конца осени россияне смогут захватить Покровск или кардинально поменять стратегическую ситуацию на фронте - это неправда, это не так. Пока этого нет", - сказал Гай.

Ситуация возле Покровска

Как сообщал УНИАН, на днях ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал, что отход Сил обороны из Покровска в Донецкой области пока сомнителен, но возможен. По его словам, если отход таки произойдет, то это будет означать, что в Украине с резервами все "совсем плохо". А учитывая ситуацию на Сумщине, где Силы обороны возвращают под свой контроль некоторые населенные пункты, ситуация не настолько плохая, считает Евгений Дикий.

Ранее военный обозреватель Денис Попович, комментируя ситуацию возле Покровска отметил, что в районе города прорывов нашей обороны нет, но враг все же понемногу продвигается. По его наблюдению, россияне формируют полуокружение города, есть угроза того, что они могут взять под огневой контроль логистический путь.

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