Одного из главных продюсеров Голливуда уволили из-за секс-скандала (видео)

Один из главных продюсеров Голливуда, один из основателей The Weinstein Company Харви Вайнштейн был уволен из собственной компании из-за сообщений о массовых домогательствах к женщинам. Совет директоров киностудии принял решение об отстранении от дел Вайнштейна, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"Совет директоров The Weinstein Company - Роберт Вайнштейн, Лэнс Маеров, Ричард Кенигсберг и Тарак Бен Аммар - определили и сообщили Харви Вайнштейну, что его работа с The Weinstein Company была незамедлительно прекращена», - говорится в переданном прессе сообщении кинокомпании. Там также отмечается, что решение было принято «в свете информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна».

5 октября The New Tork Times опубликовала интервью актрисы Эшли Джадд (играла первую леди США в фильме "Падение Олимпа"), которая подробно рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Об аналогичных случаях рассказали еще девять женщин, восемь из которых в разное время являлись сотрудницами The Weinstein Company. Как выяснило издание, домогательства повторялись на протяжении почти трех десятилетий.

После этой публикации адвокат продюсера заявил, что обвинения его подзащитного не соответствуют действительности. Однако сам Вайнштейн не выступил с опровержением и сказал, что сожалеет о случившемся. «Я сожалею о том, как я вел себя с коллегами в прошлом. Это вызвало много боли, я искренне прошу прощения за это. Хотя я пытаюсь стать лучше, я знаю, что мне предстоит пройти долгий путь».

Харви Вайнштейн вместе со своим братом Бобосом Вайнштейном основал The Weinstein Company в 70-х года прошлого века. За время своего существования кинокомпания выпустила десятки известных по всеми миру фильмов — от кино Стивена Содерберга до картин Питера Гринуэя и Педро Альмодовара.