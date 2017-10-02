Харрисон Форд перестарался на съемках и ударил Гослинга по лицу: опубликовано фото

В Twitter опубликован кадр со съемок фильма "Бегущий по лезвию 2049". На фото запечатлен момент, когда Харрисон Форд случайно бьет Райана Гослинга по лицу в процессе съемки сцены драки.

Читайте такжеОпубликован второй трейлер фильма "Бегущий по лезвию-2049" с Гослингом (видео)

Кадр со съемочной площадки впервые показали на шоу Грэма Нортона на телеканале BBC One. В декабре 2016-го Гослинг рассказал об инциденте во время работы над фильмом. По его словам, Форд случайно ударил его, а когда ассистенты принесли лед, чтобы приложить к голове пострадавшего артиста, оттолкнул Гослинга и погрузил в лед свой травмированный кулак. Отметим, возраст Форда - 75 лет.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Форд получил травму на съемках "Звездных войн" - ему на ногу упала тяжелая гидравлическая дверь от межпланетного корабля "Сокол Тысячелетия".