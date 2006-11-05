Главой Епископальной церкви впервые стала женщина (фото)

Женщина впервые стала главой Епископальной церкви Соединенных Штатов – американского ответвления Англиканской церкви.

Церемония вступления в должность 52-летней Катарины Джеффертс состоялась в субботу в национальном кафедральном соборе в Вашингтоне. За событием наблюдали свыше 3 тысяч людей.

Госпожа Джеффертс известна также лояльным отношением к нетрадиционным сексуальным отношениям. На церемонии она признала факт раскола в церкви, и призывала искать согласия с теми, кто выступает против нового руководства американской церкви.

5 канал