Главой Епископальной церкви впервые стала женщина (фото)
14:15, 05 ноября 2006Мир
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Церемония состоялась в Вашингтоне
Женщина впервые стала главой Епископальной церкви Соединенных Штатов – американского ответвления Англиканской церкви.
Церемония вступления в должность 52-летней Катарины Джеффертс состоялась в субботу в национальном кафедральном соборе в Вашингтоне. За событием наблюдали свыше 3 тысяч людей.
Госпожа Джеффертс известна также лояльным отношением к нетрадиционным сексуальным отношениям. На церемонии она признала факт раскола в церкви, и призывала искать согласия с теми, кто выступает против нового руководства американской церкви.
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