Neue Zürcher Zeitung: Там, где Америка граничит с Китаем

В Юго-Восточной Азии совпали американский и "азиатский век". Рост Китая помогает многим. Но неясно, является ли он мирным. Между тем, влияние США сокращается.

Об этом пишет Манфред Рист в статье "Там, где Америка граничит с Китаем", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Американцы или китайцы? Кого бы вы предпочли в качестве соседей? Ответ на несколько провокационный вопрос кажется довольно однозначным в большинстве стран Юго-Восточной Азии: хотя влияние Китая в регионе растет, но большинство филиппинцев, индонезийцев, тайцев и бирманцев все же – или именно по этой причине – предпочтут США. Своих детей они с удовольствием отправили бы туда на учебу.

Растущая зависимость

В наше время ничто не иллюстрирует амбивалентные отношения с Китаем лучше, чем напряженность в Южно-Китайском море. Бывший министр иностранных дел Таиланда, а затем генеральный секретарь АСЕАН Сурин Пицуан недавно сказал, что в дипломатическом отношении Китай обманул группу из десяти стран. Их заставили поверить, что подъем Китая к статусу региональной и мировой державы будет мирным. На самом деле, Пекин был гораздо более агрессивным и теперь оказывает давление на все государства-члены.

Проще говоря, влияние Китая в Юго-Восточной Азии сегодня почти в десять раз больше, чем в начале тысячелетия. В то время обмен товарами между Китаем и странами АСЕАН составлял 41 миллиард долларов. В прошлом году объем торговли составил около 360 (в 2015 году – 346) млрд, то есть, 16,1 (15,2)% импорта и экспорта. Это означает, что Поднебесная наряду с ЕС и Японией, с 10,4% и 10,1%, стала самым важным торговым партнером. США – на четвертом месте с 9,7%.

Американский пакт

Но значимость Соединенных Штатов выходит далеко за пределы этой десятой части. В 1945 году тихоокеанская военная сила поставила на место империалистическую Японию. Во время холодной войны США сдерживали продвижение коммунизма. С их помощью Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Таиланд и Филиппины смогли интегрироваться в мировую экономику и пережили беспрецедентный экономический подъем. Даже Вьетнам, который десять лет подвергался американским бомбардировкам и еще 20 лет страдал от санкций США, теперь использует любую возможность установить более тесные связи с дядей Сэмом; включая договор о транстихоокеанском партнерстве.

Эта долгосрочная приверженность в Юго-Восточной Азии отражается в прямых инвестициях США. На сегодняшний день они достигли 200 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем у Китая, и в десять раз больше, чем у другого большого соседа, Индии. В последние годы Китай сокращает разрыв: Пекин вызвал фурор в Малайзии, начав масштабное строительство железных дорог и ретортных городов. Но при прямом сравнении данных 2014, 2015, и 2016 годов, США явно впереди, 14 млрд долларов против 8 млрд.

Несмотря на это, можно отметить определенную тенденцию. В Индонезии, которую Народная Республика дипломатически признала только в 1990 году, и где Пекин десятилетиями был раздражителем (по историческим причинам), китайские инвестиции в инфраструктуру недавно стали приемлемыми. На Филиппинах президент Родриго Дутерте совершил радикальный поворот в сторону Китая. Таиланд, пресловутый "старейший союзник" США в регионе, заказал новые китайские подводные лодки и танки. Для Соединенных Штатов это отношения нового рода.

Китайцы догоняют

Для Китая это не так уж и ново: между Поднебесной и Наньяной (Юго-Восточная Азия) на протяжении веков существовали четкие отношения власти. Если в XXI веке Камбоджа и Лаос – до 2011 года, также Бирма – снова окажутся в этой сфере влияния, состоится возрождение Китая. Несмотря на демократический поворот, Бирма также пытается установить хорошие отношения с большим соседом, принимая во внимание китайские предложения в тендерах.

В столице Камбоджи, Пномпене, китайские символы можно увидеть почти на всех крупных строительных площадках; там шутят, что Сиануквиль на юге превращается в Китайский квартал. Поэтому, только вопрос времени, когда Китай превзойдет США в вопросе прямых инвестиций в Юго-Восточную Азию.

Для десяти государств АСЕАН, которые в этом месяце отмечают 50-летнюю годовщину создания сообщества в Бангкоке, после азиатского кризиса 1997-8 гг., началась вторая весна. В первом цикле роста, который продолжался до середины 1990-х годов, экономика активно развивалась благодаря глобализации, тесным экономическим связям с Западом и Японией; валовой внутренний продукт (ВВП) более крупных стран АСЕАН в пиковый 1973 год увеличился на 10%. Между 1967 и 1997 годами азиатские тигры росли в среднем на 6,7% в год.

Но в то время не у всех была такая опора. Вьетнам, Лаос и Камбоджа переживали очень тяжелые военные годы. В Юго-Восточной Азии в эту эпоху сократилась нищета, средняя продолжительность жизни увеличилась на двенадцать лет, велась борьба с неграмотностью, деревни получили электричество и чистую воду. Стоит отметить, что именно об этом периоде многие старожилы в Индонезии и на Филиппинах говорят, что тогда многое было лучше, чем сегодня, хотя управляли диктаторы – Фердинанд Маркос и генерал Сухарто.

Азиатское летоисчисление

В этот период резкий подъем пережили также Гонконг и Сингапур; к югу от Бангкока выросла автомобильная индустрия, которую прозвали "Детройт Востока". В Корее, на Тайване и на малайзийском острове Пенанг начали появляться компании электроники. Наконец, во Вьетнаме, где в 1980-х начались экономические реформы, выросли обувная, текстильная, пищевая и легкая промышленность. Это олицетворяло американскую эру.

Однако, с эйфорией роста о себе также дал знать азиатский век. Он был приостановлен из-за кризиса 1997/98 года; последний длился около двух с половиной лет. С тех пор Китай стал экономическим партнером. Государства АСЕАН больше не росли так стремительно, как после азиатского кризиса; в среднем, однако, их рост по-прежнему составляет 4,7%. Но изменилось нечто фундаментальное: в прошлом люди, как зачарованные, смотрели на экономику в США. Сегодня взгляды юго-восточных азиатов больше сосредоточены на Китае.

На дипломатической арене уже предприняты некоторые шаги. Правительства государств АСЕАН все чаще стремятся установить баланс между Вашингтоном и Пекином. Одни – например, Дутерте на Филиппинах, делают громкие заявления. Другие, такие как политики в Сингапуре и Малайзии, сохраняют нейтралитет. Последнее также относится к Бирме и Индонезии, где из-за исторических связей в этот расчет также включена Индия. С этой точки зрения, в Юго-Восточной Азии США теперь граничат не только с Китаем, но и с Индией.

С момента возникновения глобального финансового кризиса и кризиса зоны евро десять лет назад, США и Европейский Союз потеряли свою репутацию в Азии; о дальнейшем развитии АСЕАН в направлении ЕС никто больше и слышать не хочет. Однако, это не означает, что Юго-Восточная Азия укрепит отношения с Китаем. С амбициями Китая как мировой и экономической державы правительства стран АСЕАН уже смирились.

Однако, многое еще кажется непривычным. Например, туристические массы, которые теперь текут с севера в родственные, по мнению Китая, страны; например, в Таиланде сегодня на одного немецкого туриста приходится десять китайских. В Сингапуре наблюдается массовое недовольство населения из-за значительного увеличения количества китайских рабочих. Академик из Китая, который, как говорят, слишком вмешивался во внешнюю политику страны, недавно был изгнан из страны.

В Малайзии также критикуют правительство, потому что из-за отсутствия денег оно отдает предпочтение китайским компаниям, что вызывает подозрения в коррупции. Во Вьетнаме незначительных провокаций было достаточно, чтобы вызвать у населения ненависть к китайцам. Лаос, который в последние годы находился под значительным влиянием Китая, все больше поворачивается к Вьетнаму после новых назначений в политбюро, и – так же как Ханой – стремится к расширению экономических отношений с Соединенными Штатами.

Искусство войны

"Если ваш противник оставляет дверь открытой, врывайтесь". Это предложение из "Искусства войны" Сунь-Цзы. Этому девизу Китай следует даже во времена Дональда Трампа. После выхода США из ТТП, Китаю не потребовалось отдельное приглашение. Рамочное соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP), инициированном Пекином, направлено на территорию, от Индии через Южную Корею до Австралии. В один момент Китай получил лидерство в свободной торговле в этом регионе.

Но насколько мирным будет этот подъем? В некоторых странах АСЕАН возникли сомнения. Вьетнам находится на передовой в Южно-Китайском море и хорошо помнит пограничную войну 1979 года. На спорном плато Доклам, на которое претендуют Бутан и Китай, противостоят друг другу индийские и китайские войска. В приграничном районе Юньнан хватит мелочи, чтобы поднять повстанцев против бирманской армии. Вопрос Тайваня не подлежит обсуждению в Пекине; Китай также не станет просто наблюдать за свержением в Пхеньяне и воссоединением Кореи.

Твердая рука и шелковый путь

Наступление очарованием, с помощью которого Китай обещал экономическое процветание государствам АСЕАН, простирается далеко за пределы Меконга, островного мира на юге и Андаманского моря. Понятие "Один пояс, один путь" включает наземный и морской шелковый путь, которые направлены на Центральную Азию и Индийский океан. С этой целью, при участии Китая, строятся коммерческие порты в Коломбо и Читтагонге, в пакистанском Гвадаре, на бирманском острове Мадей и в порту Виктория на Сейшельских островах.

Для стратегического, с точки зрения Китая, соединения между водами Индии и Южного Китая предусмотрено создание двух строительных площадок: во-первых, так называемая Восточная береговая железная дорога через материковую часть Малайзии, которую построит китайская компания "China Communications Construction Company". Во-вторых, с помощью канала Кра, подобно Панамскому каналу, они хотят пройти через самую узкую точку на юге Таиланда и соединить Сиамский залив с Индийским океаном.

В обоих случаях, речь идет об альтернативах обходу через Сингапур, который, несмотря на все достижения с Китаем, считается одним из бастионов, дружественных Соединенным Штатам.