Трамп рассказал о будущей встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной. Великобритания — давний и особенный союзник США", — сообщил Трамп.

В пятницу стало известно, что британский политик посетит США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом. Сотрудники администрации премьера в декабре приезжали в США, чтобы встретиться с представителями команды Трампа и договориться о визите.

Точная дата визита не называется. Трамп вступает в должность 20 января.

Как сообщал УНИАН, ранее Госсекретарь США Джон Керри выступил с критикой в адрес Трампа за использование Twitter.

Керри заявил, что не считает электронную страничку в Twitter избранного президента Дональда Трампа хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам.

I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime U.S. ally, is very special!