Трамп рассказал о будущей встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй уже этой весной.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной. Великобритания — давний и особенный союзник США", — сообщил Трамп.
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В пятницу стало известно, что британский политик посетит США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом. Сотрудники администрации премьера в декабре приезжали в США, чтобы встретиться с представителями команды Трампа и договориться о визите.
Точная дата визита не называется. Трамп вступает в должность 20 января.
Как сообщал УНИАН, ранее Госсекретарь США Джон Керри выступил с критикой в адрес Трампа за использование Twitter.
Керри заявил, что не считает электронную страничку в Twitter избранного президента Дональда Трампа хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам.
I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime U.S. ally, is very special!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2017