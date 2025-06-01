Единая сеть - это не просто канал для передачи данных, а фактически сведение данных с разных самолетов и систем ПВО и их отображение всем участникам.

Самолеты Украины F-16, Mirage 2000 и НАТО будут координироваться в единой цифровой системе. Это означает, что Украина будет иметь возможность получения доступа к дополнительным данным в режиме реального времени. Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Киев 24".

"В первую очередь мы говорим о возможности получения доступа к дополнительным данным в режиме реального времени. То есть это возможность интеграции с наземными системами ПВО, спутниковыми данными, не только непосредственно теми, что находятся на территории Украины, но и возможность получения этой информации от стран-союзников. Например, те системы, которые могут быть развернуты у берегов Черного моря, и в том числе, которые могут быть развернуты на западных границах Украины, которые имеют достаточно большую дальность для выявления тех или иных целей, и эта информация может передаваться фактически в автоматическом режиме соответствующим и самолетам, и наземным системам ПВО, которые развернуты в Украине", - сказал он.

По его словам, единая сеть - это не просто канал для передачи данных, а фактически сведение данных с разных самолетов и систем ПВО и их отображение всем участникам.

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То есть, как пояснил эксперт, это означает, что имея радар на F-16, самолет получает уже сведенную информацию из других источников и показывает пилоту максимально широкую и полную картину, которая повышает эффективность принятия решения и выполнения его задачи.

Подключение F-16 и Mirage к сети НАТО

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко накануне заявила, что Украина подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО.

"Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 - "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи", - отметила она.

Чиновница добавила, что CSI использует большинство стран НАТО, поэтому "ее внедрение обеспечит полную совместимость с партнерами".

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