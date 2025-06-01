По словам эксперта, производство такого оружия будет сложно не заметить.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только вступление в НАТО или покупка ядерных боеголовок может заморозить войну РФ против его государства, мировой эксперт по атомным вооружениям решил провести воображаемый эксперимент, пишет Forbes.

В частности известный исследователь ядерного оружия из лондонского Международного института стратегических исследований Александр Боллфрасс выяснил, может ли Украина создать ядерную бомбу и ракеты, которые способны остановить РФ.

Исследователь рассказал для Forbes, что моделировал такой сценарий только для того, чтобы предсказать потенциальные последствия гипотетического стремления Украины создать "А-бомбу" и спрогнозировать, может ли накопленное оружие стать надежной гарантией постоянного прекращения огня.

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"Однако Боллфрасс, который, будучи докторантом Гарвардского университета, разрабатывал военные игры для университетского Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса, говорит, что при создании этих имитационных маневров войны и мира он опирался на реальный доступ Украины к плутонию и урану, а также на ее нынешний ракетный потенциал", - уточнили в материале.

В Forbes напомнили, что Украина имела долгую историю создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР), однако больше не имеет ни одной из них. Однако, как говорит Боллфрасс, страна до сих пор производит крылатые ракеты, которые могут использоваться для размещения стратегических боеголовок.

"В то же время руководство Украины, которое контролирует ряд действующих ядерных реакторов, может выкачивать уран из этих объектов, но для обогащения урана до уровня, пригодного для производства оружия, ему придется построить сеть современных центрифуг. А Чернобыльский реактор, место худшей в мире ядерной катастрофы, содержит достаточно плутония, чтобы создать по крайней мере одну бомбу", - добавляют в издании.

Однако такие возможные пути к получению расщепляемого материала для ядерного оружия сразу бы обнаружили мониторы, которые разместило Международное агентство по атомной энергии.

"Любой существующий расщепляемый материал на территории Украины находится под строгим наблюдением МАГАТЭ. Инспекторы агентства немедленно обнаружат перенаправление реакторного топлива или плутония в программу создания ядерного оружия, быстро предупредив об этом россиян", - отметил исследователь.

Единственным способом предотвратить рассекречивание производства бомбы со стороны МАГАТЭ является выход Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия и высылка атомных инспекторов, однако такие шаги будут означать тайное стремление Киева разработать ядерную боеголовку.

"А любую попытку Украины тайно эксплуатировать объекты по производству высокообогащенного урана будет трудно скрыть от ведущих мировых разведывательных служб, включая российскую", - цитирует Forbes слова Боллфрасса.

В частности агенты российской разведки, среди которых и те, кто выбирает цели для атак по Украине, скорее всего, сделают все возможное, чтобы найти и уничтожить эти объекты.

По словам эксперта, Россия может даже нанести первый удар, вероятно, ядерными ракетами.

Что известно о ядерном оружии Украины

После обретения независимости Украина добровольно отказалась от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещания в области безопасности, которые так и не были выполнены.

В рамках соглашения, которое было заключено при посредничестве США и названного "Будапештским меморандумом", Россия, Америка и Великобритания обязались уважать границы и независимость Украины. Кроме того, Вашингтон предоставил гарантии безопасности для защиты суверенитета Украины в обмен на отказ страны от своих стратегических МБР.

"Но защита независимости и границ Украины со стороны Запада не соответствовала обязательствам в сфере безопасности, изложенным в Будапештском пакте. Эта неспособность отразить продолжающийся блицкриг Москвы подрывает не только безопасность граждан Украины, но и мировую кампанию по замораживанию ядерного распространения", - считает Боллфрасс.

Исследователь также спрогнозировал:

"В долгосрочной перспективе, без надежных гарантий безопасности, которые предоставляет членство в НАТО. Украина действительно может поддаться соблазну прибегнуть к ядерной самопомощи".

Напомним, ранее полковник Британской армии Ричард Кэмп заявил, что Лондон должен помочь Украине разработать собственное ядерное оружие, ведь без него невозможно сдержать Россию.

Он рассказал, что в январе 2025 года была подписана декларация о столетнем стратегическом партнерстве между Великобританией и Украиной. В то же время Кэмп не заметил там вопрос о ядерном потенциале.

"Великобритания имеет полунезависимый ядерный потенциал, но это только стратегическое ядерное оружие. У нас больше нет боевого ядерного оружия", - подчеркнул он.

Полковник добавил, что нельзя сдержать страну, которая имеет такое оружие, без ядерного потенциала. По его мнению, частью этой декларации должно было быть обязательство Великобритании разрабатывать боевое ядерное оружие, что могло бы стать сдерживающим фактором против России или помочь Украине разработать собственный ядерный потенциал.

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