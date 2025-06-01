Благодаря этому действию пионы на следующий год зацветут еще пышнее.

Пионы с их пышными цветами и прекрасным ароматом являются настоящим украшением любой клумбы. И если вы хотите, чтобы они каждый год радовали вас множеством бутонов, стоит уделить внимание простому, но очень важному действию после их отцветания. Как пишет HouseDigest, этот ключевой шаг — обрезка увядших цветков.

После того, как пионы заканчивают цветение, их энергия переключается на развитие корней и закладку бутонов на следующий сезон.

"Но если вы оставите увядшие цветки на растении, оно может начать формировать семена, что отнимет часть энергии у корней. Обрезка увядших цветков пионов останавливает это и гарантирует, что вся энергия пойдет на более сильное цветение на следующий год", - утверждают садоводы.

Видео дня

Как обрезать цветы у пионов

Используйте чистый, острый секатор и обрезайте чуть ниже старого цветка, над первым набором полных здоровых листьев. Помните, что не следует удалять листву, потому что она поддерживает здоровье растения посредством фотосинтеза. Это также сохраняет ваш пионовый куст аккуратным. Если вы пропустите этот шаг, вы все равно можете получить цветы в следующем году, просто не так много или не так обильно.

Также садовники отмечают, что ухаживать за отцветшими пионами летом и осенью – не менее важно.

Пионы любят солнце и нуждаются в нем не менее 6 часов в день. В засушливые периоды обильно поливайте их, чтобы поддерживать постоянную влажность, но избегайте сырых почв.

С наступлением зимы необходимо обрезать стебли примерно на 2 сантиметра выше почвы, чтобы предотвратить гниение и подготовить растение к повторному росту. Эта очистка снижает вероятность распространения грибковых заболеваний, таких как серая гниль, в саду. После обрезки добавьте легкий слой мульчи. Это может помочь изолировать корни от холодных, суровых зим и помочь сохранить влагу.

"В совокупности хороший полив, воздействие солнца, мульчирование и своевременная обрезка дадут вашим пионам то, что им нужно, чтобы быть сильными и здоровыми в следующем сезоне", - утверждают садовники.

Ранее садовник рассказал о том, как и когда лучше всего пересаживать нарциссы.

Вас также могут заинтересовать новости: