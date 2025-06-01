Два человека доставлены в больницу.

Сегодня около 11:00 российская оккупационная армия нанесла удар по Херсону, в результате артиллерийского обстрела в магазине погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

"В результате обстрела погибла 71-летняя женщина. Сейчас также известно о двух гражданских, которые получили ранения и доставлены в больницу. Все они в момент удара находились в магазине", - рассказали в ведомстве.

Сейчас правоохранители фиксируют преступление, совершенное военнослужащими вооруженных сил РФ. Начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, удар был нанесен по Днепровскому району города. Ранения, несовместимые с жизнью, получила пожилая женщина. Ее личность сейчас устанавливается.

Также в результате атаки пострадала 64-летняя женщина. Ее доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмой, контузией, а также осколочным ранением теменной области. Кроме того, по данным ОВА, в больницу обратился житель Херсона, который также попал под российский обстрел в Днепровском районе. У 27-летнего мужчины - минно-взрывная травма.

Российские обстрелы

Как писал УНИАН, 1 июня российские оккупанты атаковали Запорожье по меньшей мере семью "шахедами", в результате чего ранения получил один человек. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в городе. Частично разрушено админздание, произошло возгорание.

По его словам, также россияне ударили по частной застройке - изуродован дом. Пострадали три человека. Из-за атаки по городу повреждены три многоквартирных, 29 частных домов и 10 нежилых зданий.

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