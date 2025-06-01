По предварительной информации, россияне ударили "Искандером".

Россияне ударили ракетой по расположению учебного центра Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области - уже известно о более 10 погибших и десятках раненых. Представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев рассказал о первых деталях удара.

В комментарии "Суспільному" он отметил, что, по предварительной информации, россияне ударили "Искандером".

"Предварительно известно, что это был "Искандер", но окончательные данные будут, когда место удара будет исследовано экспертами", - отметил Саранцев.

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Он также подчеркнул, что на момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях, "кроме тех, кто возможно не успел до них добраться".

"Создана временная рабочая группа, которая будет исследовать причины обстоятельства, которые привели к этой трагедии, если будет установлена вина должностных лиц, любого уровня, несмотря на их заслуги, все будут привлечены к ответственности", - подчеркнул представитель Сухопутных войск.

Удар по учебному центру ВСУ - что известно

Ранее стало известно, что россияне 1 июня нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

При этом утверждалось, что во время удара никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось, а после объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях.

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