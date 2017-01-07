Керри выступил с критикой в адрес Трампа за использование Twitter
23:45, 07 января 2017Мир
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Госсекретарь США Джон Керри заявил, что не считает электронную страничку в Twitter избранного президента Дональда Трампа хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам.
Джон Керри / REUTERS
Об этом сообщают "РИА Новости", ссылаясь на телеканал ABC News.
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"Я не делаю заявления касательно международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы предпринимаем", — сказал Керри, отвечая на вопрос ведущего по поводу твитов избранного президента Дональда Трампа по таким международным темам, как Россия и Тайвань.
Госсекретарь выразил надежду, что власти США изберут другой тип коммуникации.
"Однако это зависит от новой администрации", — отметил Керри.
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