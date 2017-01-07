Керри выступил с критикой в адрес Трампа за использование Twitter

Об этом сообщают "РИА Новости", ссылаясь на телеканал ABC News.

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"Я не делаю заявления касательно международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы предпринимаем", — сказал Керри, отвечая на вопрос ведущего по поводу твитов избранного президента Дональда Трампа по таким международным темам, как Россия и Тайвань.

Госсекретарь выразил надежду, что власти США изберут другой тип коммуникации.

"Однако это зависит от новой администрации", — отметил Керри.