Светлана была удивлена условиями жизни некоторых россиян.

Украинская певица и заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко вспомнила о гастролях в РФ и что ее тогда поразило тогда больше всего.

Не секрет, что ранее многие украинские артисты давали концерты в стране-агрессоре еще задолго до начала полномасштабной войны. Светлана также активно гастролировала там и до сих пор не может забыть те поездки.

"Когда мы ездили на гастроли, я видела сплошной ужас", - отметила Светлана в интервью для Апострофа.

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Исполнительница отметила, что ее поразили ужасные условия жизни россиян в городе Вологда и Мурманск. В частности, было много поврежденных домов и испорченные товары на полках в магазине.

"В Вологде покосившиеся домики, в магазинах одна ржавая хамса и водка. Я была просто шокирована. Сравнила, как у нас хлебушком пахнет, колбаска лежит, курочки. А там пустота и все пьяные. Мурманск - еще полбеды. Моряки нам давали рыбу, а Вологда и дальше - это какая-то катастрофа. И это тогда, когда было "полное изобилие", - добавила Билоножко.

Напомним, ранее жена Виталия Билоножко - Светлана - впервые рассказала о драке мужа с Ющенко.

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