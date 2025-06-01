Во время удара никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось.

Россияне 1 июня нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины, сообщает Командование Сухопутных войск в Telegram.

"К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие", - отмечается в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что во время удара никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось, а после объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях.

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Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств и причин инцидента в командовании Сухопутных войск создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать содействие работе правоохранительных органов.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности", - отмечается в сообщении.

Также принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам.

В Сухопутных войсках отметили, что пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь и выразили соболезнования семьям и близким погибших.