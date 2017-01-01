"Я знаю вещи, о которых другие люди не знают" - Трамп о кибератаках во время выборов в США

Об этом сообщает Reuters.

"Я знаю вещи, о которых другие люди не знают. Вы узнаете о них во вторник или среду", – сказал Трамп.

Он, как и ранее, заявил, что хакерские атаки на ресурсы Демократической партии США, ответственность за которые Вашингтон возложил на Москву, могли быть "совершены кем-то", кроме России.

Трамп добавил, что много знает о компьютерных хакерах, и что это тот случай, когда «очень трудно что-то доказать».

Читайте такжеСорос назвал Трампа президентом, приемлемым для диктаторов

Трамп не стал ничего уточнять, однако добавил, что любой компьютер является объектом взлома.

"Это очень важно. Если у вас есть что-то очень важное, напишите это и передайте курьером, по-старому", - сказал он, добавив, что ни один компьютер не является безопасным и его "не волнует, что они говорят".

Избранный президент США заявил, что Соединенные Штаты под его руководством будут иметь «прекрасные отношения» со многими странами во всем мире, в том числе с Россией и Китаем.