"Я знаю вещи, о которых другие люди не знают" - Трамп о кибератаках во время выборов в США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что объявит на следующей неделе известные ему данные относительно хакерских атак во время президентских выборов в США.
Об этом сообщает Reuters.
"Я знаю вещи, о которых другие люди не знают. Вы узнаете о них во вторник или среду", – сказал Трамп.
Он, как и ранее, заявил, что хакерские атаки на ресурсы Демократической партии США, ответственность за которые Вашингтон возложил на Москву, могли быть "совершены кем-то", кроме России.
Трамп добавил, что много знает о компьютерных хакерах, и что это тот случай, когда «очень трудно что-то доказать».
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Трамп не стал ничего уточнять, однако добавил, что любой компьютер является объектом взлома.
"Это очень важно. Если у вас есть что-то очень важное, напишите это и передайте курьером, по-старому", - сказал он, добавив, что ни один компьютер не является безопасным и его "не волнует, что они говорят".
Избранный президент США заявил, что Соединенные Штаты под его руководством будут иметь «прекрасные отношения» со многими странами во всем мире, в том числе с Россией и Китаем.