Палестина заявила об условиях, при которых готова возобновить мирные переговоры с Израилем - СМИ

Палестина готова к возобновлению мирных переговоров с Израилем. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщает AP на своей странице в Twitter.

Однако, Палестина готова пойти на такой шаг только в случае остановки Израилем строительством еврейских поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Читайте также"Не можем больше позволять такого отношения": Трамп вступился за Израиль в скандале вокруг резолюции ООН

«Палестинский президент заявил, что готов возобновить мирные переговоры, если Израиль заморозит строительство поселений», - говорится в твитте агентства.

BREAKING: Palestinian president says ready to resume peace talks if Israel freezes settlement construction.