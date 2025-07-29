Если бы все понимали последствия российской оккупации, то желающих вступить в ряды Сил обороны было бы больше, считает боец.

Главной проблемой украинской армии является кадровый голод, считает Андрей Кривущенко - старший лейтенант, офицер секции S3 батальона "Свобода" бригады Национальной гвардии "Рубеж".

"Это проблема в армии, а не армии. Я считаю, что это проблема государства и гражданского населения. Которые не осознают до конца, видимо, что происходит. И что может произойти, если этот сценарий будет развернут по негативу. Конечно, мы этого не допустим. Но для меня осознание того, что может произойти, если противнику удастся - одно из максимально мотивирующих. Потому что я понимаю, что это повторится уничтожением украинской нации официально", - сказал Кривущенко в интервью Армия TV.

Он пояснил, что все украинцы в оккупации были бы истреблены или заточены в тюрьмы. И если бы это понимал каждый гражданин, то, по мнению Кривущенко, такого кадрового голода в украинской армии не было бы:

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"Было бы значительно проще мобилизовать людей, люди проявляли бы больше своего желания вступить в ряды. У меня сейчас такая надежда на молодняк, этих ребят 18-25. То, что им сейчас [предоставили] дополнительную мотивацию в виде денежного обеспечения – это очень неплохо. Но у меня есть несколько знакомых, которые готовятся, ждут 25. И я верю, что они пойдут".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский подписал законы о возобновлении офицерской подготовки для студентов-медиков и добровольном праве для украинцев в возрасте 60+ подписывать контракты для прохождения военной службы.

Кроме того, ранее президент подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации в стране.

Новый срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине продлят до 5 ноября 2025 года.

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