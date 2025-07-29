Коммунальщики устраняют последствия непогоды в шести микрорайонах Житомира.

Ливни вызвали серьезный потоп в Житомире. В низменных районах города было затруднено движение транспорта, а некоторые улицы напоминали озера и там можно было даже плавать.

На видео, которое снимали очевидцы, видно, что вода стоит на центральных улицах, а автомобили идут по затопленной проезжей части. Вода при этом поднялась почти выше колес. Из-за потопа останавливали движение общественного транспорта, в частности, троллейбусов.

Местные власти сообщили, что причиной потопа стали двухдневные ливни. По данным городского совета, за двое суток в Житомире выпало более 89 миллиметров осадков, а это 112 процентов от месячной нормы.

"За сутки выпало более 20,2 мм осадков. Это существенно превышает среднесуточную норму. Ливневая система технически не справляется с таким количеством осадков, но коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - отметили в сообщении.

Директор коммунального предприятия "Управление искусственных сооружений" Виталий Ролинский уточнил "Суспільному", что больше всего пострадали следующие районы и улицы: Покровская - Грушевского, Корбутовка в районе Житомирской политехники, Смолянская площадь, Шевченко, 9-10 и Малая Бердичевская.

Жители рассказывали журналистам, что на многих улицах уровень воды доходил до пояса. Как можно увидеть на видео, некоторые решили даже поплавать на улицах. Также на видео люди сняли довольно крупную рыбу, которая проплывала мимо. В местных пабликах утверждали, что рыба была не одна и что они видели целые стаи.

Коммунальщики работают над устранением последствий непогоды. А жителям посоветовали избегать передвижения по затопленным участкам. А также не оставлять автомобили в зонах возможного подтопления.

Погода в Житомире

По данным синоптиков, 29 июля в Житомирской области наблюдались сильные дожди с грозами, местами - интенсивные ливни, град и шквалы скоростью до 15-20 м/с.

По сообщению Житомирского гидрометцентра от 29 июля на севере Житомирской области сильные дожди привели к подтоплению и повреждению озимых и ранних зерновых.

Накануне, вечером 28 июля 2025 года в Житомирской области сильный дождь и грозы повредили электрические сети и вызвали массовые отключения.

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