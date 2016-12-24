Израиль отвергает резолюцию СБ ООН о запрете строительства поселений

Об этом говорится в официальном сообщении правительства страны, передает РБК со ссылкой на издание Jerusalem Post.

«Израиль отвергает антиизраильскую резолюцию», - сказано в сообщении.

«Администрация Барака Обамы не только не защитила Израиль, но и договорилась с ООН за его спиной», - подчеркивается в заявлении, где резолюция названа «постыдной».

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«Израиль намерен дальше работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и всеми нашими друзьями в Конгрессе, чтобы избежать негативных последствий этой абсурдной резолюции», - говорится в документе, изданном правительством Беньямина Нетаньяху.

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Раньше США блокировали любые подобные проекты.

Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления его на должность отношения ООН и США изменятся.