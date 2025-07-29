Над ним работали вместе с педагогами.

Американская компания OpenAI представила новый режим в популярном чат-боте с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT.

Как сообщается в опубликованном в микроблоге X заявлении, чат-бот все чаще используется студентами, поэтому компания стремится обеспечить, чтобы он способствовал более глубокому пониманию и обучению. Новый режим поможет пользователям решать задачи пошагово, а не просто получать готовый ответ:

"Режим обучения создан как интерактивный опыт: он использует сократовский метод и поэтапные подсказки, чтобы направлять пользователя в процессе обучения".

Над режимом работали педагоги и эксперты, он стал первым шагом компании к улучшению обучения в ChatGPT. Новая функция доступна для зарегистрированных пользователей Free, Plus, Pro и Team.

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"Образование является ключевой сферой применения искусственного интеллекта, и с помощью NextGenAI и инициативы SCALE Стэнфордского университета мы проводим долгосрочные исследования, чтобы лучше понять, как инструменты искусственного интеллекта формируют будущее обучения", - добавили в OpenAI.

Возможности ChatGPT

Как известно, эта модель искусственного интеллекта способна генерировать текст в ответ на запросы пользователей. Она используется для оказания информационной поддержки, помощи в обучении, создания текстов, переводов, анализа данных и тому подобное.

ChatGPT работает на основе технологий машинного обучения, в частности модели GPT (Generative Pre-trained Transformer), и предназначен для интерактивного взаимодействия с пользователями в образовательной, профессиональной и бытовой среде.

Ранее компания представила нового универсального ИИ-агента в ChatGPT, который может автономно выполнять различные задачи на компьютере и в интернет-браузере без участия пользователя.

Например, он способен самостоятельно совершать покупки онлайн, открывать программы и даже организовывать путешествия.

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